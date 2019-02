"Dérbi? Se ganhar o Sporting ninguém vai ficar chateado com isso..."

Treinador do FC Porto sublinha que "o mais importante é a vitória do FC Porto em Guimarães", mas refere que em termos pontuais o melhor para os dragões seria um triunfo do Sporting sobre o Benfica.

Quando questionado sobre a importância do dérbi entre Sporting e Benfica para as contas do FC Porto no campeonato, Sérgio Conceição asseverou que, para os dragões, o mais importante será "vencer em Guimarães". Contudo, o treinador do emblema azul e branco referiu que, em termos pontuais, "ninguém ficaria chateado com uma vitória" verde e branca.

"O melhor resultado do dérbi? A vitória do FC Porto, amanhã [domingo], em Guimarães. É o melhor resultado. Eu digo sempre que estamos atentos ao que se passa ao nosso lado, com os nossos rivais. Se ganhar o Sporting ninguém fica chateado com isso. Se dissesse outra coisa vocês diziam que eu sou maluco. Isto no sentido pontual da tabela", explicou o técnico do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão da visita ao reduto do Vitória.