Depois das pazes com Sérgio Conceição, Soares iguala Hulk e arrasa rivais

A segunda vida do matador no FC Porto é a melhor fase da carreira. Desde que fez as pazes com Sérgio Conceição, o brasileiro marca a cada 58 minutos. No geral da época precisa de pouco mais...

Se Soares terá sete vidas não se sabe, mas, a julgar pela forma como está a aproveitar esta segunda oportunidade no FC Porto, fica a sensação de não está nada disposto a voltar a cair. Depois da "pega" com Sérgio Conceição, Tiquinho vestiu o fato de trabalho, foi à luta e bateu todos os registos: os seus e os dos outros. Nesta fase, na I Liga, não há nenhum avançado que precise de tão pouco tempo para marcar como o brasileiro do FC Porto. O último degrau foi subido após o bis ao Estoril. Soares era o terceiro da lista e já está no topo. Não será fácil manter os 72 minutos por golo nesta I Liga, mas ao ritmo do que tem feito nesta segunda vida até parece capaz de o melhorar. Basta dizer que, se contarmos só os jogos feitos após o perdão de Conceição, Tiquinho marca a cada 41 minutos. E se incluirmos as outras competições (e a goleada sofrida com o Liverpool) o número sobe, mas a excelência mantém-se: 58 minutos para marcar um golo. Escolha o registo que quiser e ainda assim será sempre o melhor período do jogador, no FC Porto ou em qualquer outro clube por onde passou.

O bis contra o Estoril foi o terceiro consecutivo na I Liga. Hulk, em 2011/12, tinha sido o último portista a conseguir tal feito. Jonas o último "português" em 2014/15

O avançado impressionou há um ano, quando chegou do V. Guimarães, estreou-se com um bis ao Sporting e marcou 12 golos em 17 jogos, superou André Silva e rapidamente se tornou indiscutível do FC Porto. A lesão neste início de época comprometeu a titularidade e o insulto a Sérgio Conceição na meia-final da Taça da Liga, com o Braga, quase ditava o fim da linha. O regresso foi tímido e só a lesão de Aboubakar deu força à segunda vida que Sérgio Conceição lhe ofereceu. Soares entrou com tudo e aproveitou a valer: sete golos em seis jogos, um deles a partir do banco e outro (Estoril) jogado apenas pela metade.