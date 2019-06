"Decidimos não correr riscos com o Aboubakar"

Goleador tem uma rotura de grau dois no quadríceps esquerdo e os prazos de recuperação são maiores do que previsto. Só deve estar em condições de voltar aos treinos durante o estágio no Algarve.

Aboubakar foi dispensado da seleção dos Camarões e não vai disputar a CAN. O processo de recuperação da microrrotura na coxa esquerda, sofrida nas vésperas da final da Taça de Portugal, está a demorar mais do que o inicialmente previsto a ser debelada.

Se tudo correr bem, dentro de quatro semanas, o avançado poderá recomeçar os treinos sem limitações, ou seja, apenas quando o FC Porto for para o Algarve realizar o estágio de pré-temporada. Nessa altura faltará menos de um mês para o arranque oficial da temporada e é esse o tempo que terá para ficar em forma. O que não será fácil atendendo a que esta é a segunda lesão praticamente seguida, que não faz 90 minutos desde agosto de 2018 e que esteve parado entre setembro e maio.

Médico dos Camarões diz que o avançado precisa de mais um mês para recuperar da lesão

William Ngatchou, médico da seleção dos Camarões, explicou numa entrevista ao site oficial da federação, as razões para a dispensa de Aboubakar, dando a entender que o problema é mais delicado do que pode parecer. "Fez uma rotura no quadríceps esquerdo de grau dois e o departamento médico do FC Porto informou que o prazo para a recuperação seria de duas a três semanas. Conversámos com o staff médico do FC Porto e achámos que o podíamos pré-selecionar na mesma, com a esperança de que ficasse operacional durante o estágio em Espanha, ou no limite em Doha [onde a seleção se encontra atualmente na última etapa de preparação para a CAN]", começou por dizer o responsável pelo departamento médico dos "Leões Indomáveis".

Só que ao fim de menos de duas semanas sempre a trabalhar no ginásio e sem melhorias evidentes, Clarence Seeedorf anunciou a dispensa do goleador. "Uma recuperação destas implica várias etapas e nesta fase estava progressivamente em reativação das sensações musculares, mas sem trabalho de acelerações. Antes de partirmos de Espanha fizemos uma ressonância para ver a evolução da cicatrização da rotura e percebemos que os prazos de recuperação seriam maiores e podiam levá-lo a perder a fase de grupos e até os oitavos de final da CAN", explicou William Ngatchou. Ora essa eliminatória está agendada entre os dias 5 e 8 de julho, já o FC Porto estará a trabalhar no Olival.

"A seguir conversarmos com o departamento médico do FC Porto e com o Seedorf e decidimos não correr quaisquer riscos com a carreira do Aboubakar, que é um jovem com muito futuro pela frente. Tudo lhe foi explicado e ele entendeu que não poderia continuar. Vai ter mais oportunidades no futuro, não há qualquer polémica com a lesão dele. Temos de compreender que teve uma lesão grave e depois uma lesão muscular e que é uma questão de lhe dar tempo para recuperar. Talvez daqui por um mês esteja de novo em condições de defender as cores do FC Porto", concluiu.

A presença de Aboubakar nos primeiros jogos oficiais dos dragões, em agosto, nomeadamente a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, não está, para já, em risco, porém a recuperação está a ser mais complicada do que se previa.