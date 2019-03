Danilo regressou ao Dragão e os filhos equiparam-se a rigor

Lateral brasileiro está de regresso ao Porto a propósito do jogo da seleção canarinha com o Panamá, no Estádio do Dragão.

Danilo, lateral do Manchester City que representou o FC Porto entre 2012 e 2015, está de regresso à cidade Invicta, a propósito do jogo de sábado entre as seleções do Brasil - que representa - e do Panamá, que terá como palco o Estádio do Dragão.

Esta sexta-feira, antes do derradeiro treino do "escrete" antes do encontro de preparação, o jogador esteve à conversa com Pinto da Costa e Luís Gonçalves e, nas redes sociais do FC Porto, foi publicada uma fotografia de Danilo com os filhos, equipados a rigor com a camisola do clube azul e branco.

Danilo realizou um total de 141 jogos oficiais de dragão ao peito, nos quais apontou 13 golos.