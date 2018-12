Danilo já pensa no Portimonense a seguir a "uma boa vitória no Bessa"

O médio marcou presença no lançamento do livro "O sonho azul", num evento que juntou Pinto da Costa e algumas personalidades do clube

Danilo Pereira marcou presença, esta segunda-feira, no lançamento do livro "O sonho azul", escrito por Narciso Moreira, obra que deu forma a uma ideia do Departamento Pedagógico do FC Porto e que conta a história de José Azul, criança nascida na Guiné-Bissau e que chegou à Invicta, onde se apaixonou pelos azuis e brancos. O evento contou com a presença de Pinto da Costa e algumas personalidades do clube.

No evento que decorreu no auditório Fernando Sardoeira Pinto, Danilo apontou já as atenções para o jogo que se segue:

"Foco máximo no jogo com o Portimonense. Temos de mudar o chip, o jogo de ontem foi uma boa vitória mas já passou. Temos de pensar agora no Portimonense, um adversário difícil, que tem bons elementos no plantel e uma equipa técnica que conhece bem esta casa. Mas isso não afeta o nosso objetivo, que passa por ganhar o jogo. Temos de estar bem preparados e essa preparação já começou hoje [ontem]", salientou o comendador.