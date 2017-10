Danilo impressiona Barcelona em Andorra

Catalães têm sido presença assídua no Dragão. As avaliações positivas levaram um dirigente do clube ao principado.

O Barcelona juntou-se à lista de equipas que estão a acompanhar com atenção os desempenhos de Danilo e está bastante atento à evolução registada pelo médio.

A observação mais recente, de acordo com o jornal catalão "Mundo Deportivo", normalmente bem informado junto do emblema blaugrana, foi realizada no sábado, em Andorra, e por um responsável com algum peso na estrutura. Tratou-se de Robert Fernández, secretário técnico dos catalães, que tomou a decisão de o ver em ação depois de ter recebido um conjunto de relatórios auspiciosos de um dos olheiros do clube, que esta temporada tem sido presença assídua nos jogos do FC Porto realizados no Dragão. Fernández viu uma das exibições mais completas do portista ao serviço da Seleção Nacional, mas, ao que O JOGO apurou, por enquanto o Barça ainda não avançou com qualquer proposta ou pedido de informações.

Certo é que, tal como já havia feito com os olheiros, Danilo impressionou o dirigente do Barcelona. O "Mundo Deportivo" referia que Robert Fernández deu boa nota ao médio e não era para menos. A oposição não era propriamente a mais forte, mas, mesmo assim, o portista destacou-se em vários parâmetros estatísticos. Acertou mais de 90 por cento dos passes, ganhou mais de 70 por cento dos duelos individuais e brilhou nas habituais ações defensivas, com duas interceções e dois desarmes. Para fechar em beleza, ainda fez a assistência para o segundo golo do encontro, com um golpe de cabeça na direção do segundo poste, onde surgiu André Silva para finalizar.

O objetivo das observações do Barça, de acordo com aquele periódico sediado na Catalunha, passa por tentar perceber se Danilo seria uma boa alternativa a Sérgio Busquets. No entanto, os catalães sabem que não são os únicos a tirar notas. Tanto o Manchester City, como a Juventus, como o Paris Saint-Germain têm o jogador debaixo de olho, numa época em que tem mostrado mais do que nas anteriores.

Depois de ter construído um estatuto no FC Porto jogando como único médio-defensivo, Danilo ganhou outra amplitude com a chegada de Sérgio Conceição. Tal como O JOGO já explicou, o treinador azul e branco pretende que o Comendador se liberte de algumas amarras e participe mais nas ações ofensivas, pelo que tem sido possível vê-lo aparecer com maior frequência nas zonas de finalização a experimentar o remate. A jogada do segundo golo de Portugal, onde surgiu na área a assistir André Silva, é um bom exemplo dessa evolução.