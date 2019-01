Danilo com entorse tem Benfica em risco

O internacional português sofreu uma entorse no tornozelo direito e será reavaliado este domingo. Ainda regressou ao relvado para tentar continuar, mas acabou por ser substituído e deixou o estádio a coxear

Danilo fez uma entorse traumática em eversão no tornozelo direito e vai ser reavaliado hoje pelo departamento médico do FC Porto. Desta forma, o médio está em dúvida para os próximos jogos dos azuis e brancos, que defrontam já na terça-feira o Leixões, para a Taça de Portugal.

No final do jogo, o próprio Sérgio Conceição não escondeu uma certa preocupação com o estado do jogador. "Por aquilo que vi, o pé está bastante inchado", sublinhou. "Vamos ver, sei que foi uma entorse, mas vamos amanhã [hoje] avaliar com mais pormenor o que ele tem", completou.

O FC Porto, recorde-se, tem novo clássico, com o Benfica, a 22 de janeiro, a contar para a final-four da Taça da Liga, pelo que essa será desde já uma meta a alcançar para os responsáveis do clube na recuperação do jogador. Até lá, para além do jogo com o Leixões, o FC Porto volta a jogar na próxima sexta-feira, em Chaves, dando início à segunda volta do campeonato.

Danilo ficou no chão num lance dividido com Mathieu (71"), com ambos a rematarem ao mesmo tempo na bola. O jogador do FC Porto ainda foi assistido, esteve na linha lateral e voltou a jogo, mas percebeu-se rapidamente que não estava em condições de aguentar os minutos que restavam para o fim do jogo.

No final, já na zona mista, Danilo passou a mancar, percebendo-se o inchaço do pé, e abandonou Alvalade sem falar, apesar da insistência dos jornalistas. Para Sérgio Conceição, o médio é um indiscutíveis da equipa, tendo atuado em 22 dos 30 jogos dos dragões.