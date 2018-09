Cotação de Militão sobe cada vez mais e empresários explicam porquê

Empresários portugueses e brasileiros admitem que o valor do defesa do FC Porto subiu muito depois da estreia na seleção do Brasil e da estreia na Champions

A cotação de Éder Militão não pára de subir. O defesa/médio brasileiro impôs-se fácil e categoricamente como titular do FC Porto e não demorou a ser chamado à seleção principal do Brasil, tendo alinhado os 90 minutos no jogo particular com El Salvador, isto depois de ter ficado no banco com os Estados Unidos. A boa exibição na estreia pelo Escrete, a juntar ao bom rendimento que tem demonstrado no FC Porto valeram-lhe uma nova chamada à Canarinha, agora para os jogos na Arábia Saudita, frente à seleção local e à Argentina, marcados, respetivamente, para 12 e 16 de outubro.

Contratado ao São Paulo por quatro milhões de euros, meses depois de o clube brasileiro ter dado conta que Éder Militão só saía por 15 ou 20 milhões de euros, o FC Porto beneficiou do facto de o jogador estar em final de contrato e ainda não ter chegado à seleção brasileira. Agora, já com o estatuto de titular, o valor de mercado do jogador é muito superior. Os empresários Artur Fernandes, Jorge Baidek e Rui Neno não têm dúvidas: a cotação de Éder Militão subiu em flecha. "A chegada o Éder Militão à seleção do Brasil significa uma valorização enorme. Só o facto de chegar à seleção do Brasil, o valor de mercado dobra. Se valia 20 milhões, agora vale 40, mas a isso temos de juntar o facto de estar a impor-se no FC Porto e a jogar na Liga dos Campeões. Com a titularidade no FC Porto e alinhando em mais alguns jogos da seleção, o valor de mercado vai subir e muito, podendo estar, no final da época, na ordem dos 60 milhões de euros", garantiu Artur Fernandes. Ligado à Stellar Group, o empresário português acredita que o FC Porto não vai ter pressa de vender um jogador que tem contrato com os dragões até 2023. "O Éder Militão vai ficar no FC Porto o tempo que o clube quiser e precisar, porque sendo ele tão jovem não vai perder valor de mercado. Tanto faz sair com 20, 21, 22 ou 23 anos. O valor dele será sempre muito alto", assegura.

Jorge Baidek, empresário e antigo jogador do Belenenses, também é da opinião que a chamada de Éder Militão à seleção do Brasil vai valer mais alguns milhões de euros. "Sobe muito o valor de mercado de todos os atletas que são chamados a uma seleção, ainda por cima um país como o Brasil. Além disso, o Éder Militão é jovem e está a jogar num grande clube europeu", destaca, preferindo não colocar uma fasquia para uma possível transferência, mas não tem dúvidas de que o FC Porto pode fazer um excelente negócio. "Não gosto de falar de valores, mas não tenho dúvida nenhuma de que vai rentabilizar e muito só pelo facto de ser chamado para a seleção brasileira e por jogar num clube como o FC Porto. Acredito que vai ser uma das grandes vendas do FC Porto, certamente ao nível das melhores transferências do clube", perspetivou.

Aos 20 anos, Éder Militão impôs-se facilmente no FC Porto, chegou à seleção do Brasil e promete ser um dos grandes negócios da SAD azul e branca

Rui Neno também concorda que "o FC Porto fez um excelente negócio" e que a chamada à seleção fez a cotação subir e muito. "Se começar a jogar com frequência na seleção, o valor de mercado dele dispara. Isso é garantido. Ainda por cima, com uma vantagem, porque é novo, é muito competitivo e tanto joga a lateral-direito, no meio-campo ou a central", destaca o empresário português, considerando que "o FC Porto pode ganhar muito dinheiro num curto espaço de tempo". "Se não houver nada extrafutebol que prejudique a evolução dele, pode chegar aos 70 ou 80 milhões de euros", vinca.

"Se não houver nada extrafutebol que prejudique a evolução dele, pode chegar aos 70 ou 80 milhões de euros"

Por aquilo que Militão tem demonstrado, e por ter informações de que se trata de um bom profissional, Rui Neno acredita que o defesa "não vai ficar muito tempo em Portugal". "Até pode sair já no final desta época, dependendo da evolução dele e da posição em que for utilizado. Aliás, se um clube inglês quiser contratá-lo, acredito que vai jogar como lateral-direito, porque é rápido e alto. A chamada à seleção dá-lhe a vantagem de ser contratado por um clube inglês sem qualquer impedimento em termos da legislação inglesa", lembra Rui Neno.

Artur Fernandes

"No final da época, o valor pode estar nos 60 milhões de euros"



"A chegada do Éder Militão à seleção do Brasil significa uma valorização enorme. Basta recordar os exemplos do Alex Sandro e do Danilo para termos noção do valor das transferências. Se o FC Porto quisesse vendê-lo hoje, já ganharia muito, porque o miúdo tem feito exibições espetaculares e conquistou a titularidade no FC Porto ainda muito jovem. Com a titularidade no FC Porto e alinhando em mais alguns jogos da seleção, o valor de mercado vai subir e muito, podendo estar, no final da época, na ordem dos 60 milhões de euros"

Em final de contrato com o São Paulo, Éder Militão foi contratado por "apenas" quatro milhões de euros

Jorge Baidek

"Vai rentabilizar e muito por ser chamado à seleção"



"Sobe muito o valor de mercado de todos os atletas que são chamados a uma seleção, ainda por cima um país como o Brasil. Além disso, o Éder Militão é jovem e está a jogar num grande clube europeu. Não tenho dúvida nenhuma de que vai rentabilizar e muito só pelo facto de ser chamado para a seleção brasileira e por jogar num clube como o FC Porto. Acredito que vai ser uma das grandes vendas do FC Porto, seguramente ao nível das melhores transferências do clube. Vão certamente surgir propostas"

O defesa/médio assinou pelo FC Porto por cinco anos e tem uma cláusula de 50 milhões de euros

Rui Neno

"Vai disparar para valores acima dos 200 ou 300 por cento"



"Sendo chamado pela segunda vez, e se começar a jogar com frequência na seleção, o valor de mercado dele dispara. Isso é garantido. Ainda por cima com uma vantagem, porque é novo, é muito competitivo e tanto joga a lateral-direito, no meio-campo ou a central, seja na direita ou na esquerda. No FC Porto, tem jogado pela esquerda, mas ainda pode render mais na direita. O FC Poro fez um excelente negócio. Se não houver nada extrafutebol que prejudique a evolução dele, pode chegar aos 70 ou 80 milhões"