Corona volta a ser o lateral-direito do FC Porto

Maxi fora titular frente ao Schalke 04 na Liga dos Campeões

Corona volta a ser titular no FC Porto, confirmando o bom momento de forma do mexicano, mas ao contrário do que sucedeu a meio da semana, na Liga dos Campeões, não será o ala-direto, mas sim o lateral. A opção de Sérgio Conceição não é nova e volta a deixar Maxi no banco de suplentes, ele que defrontara de início os alemães do Schalke 04.

Titular com o Belenenses como elemento do quarteto defensivo, Corona conta ainda com outros cinco jogos em que foi chamado a recuar no terreno. Com esta opção, Sérgio Conceição dá a titularidade a Otávio, que nos últimos jogos vem sendo um suplente decisivo com golos e assistências.

No meio-campo, Danilo, Herrera e Óliver voltam a ser titulares, sendo que no ataque, apesar de poder ser opção, o que não sucede na Champions, Soares começará o dérbi portuense no banco, pelo que o ataque terá Marega como maior ponto de referência.

Onze titular do FC Porto: Casillas; Corona, Felipe, Militão e Alex Telles; Danilo, Herrera e Óliver; Otávio, Marega e Brahimi. Suplentes: Vaná, Soares, Sérgio Oliveira, Adrián, Mbemba, Hernâni e Maxi Pereira.

Onze titular do Boavista: Helton, Cardoso, Obiora, Talocha, Rochinha, David Simão, Mateus, Carraça, Rafael Costa, Neris e Rafa. Suplentes do Boavista: Bracali, Raphael, Fábio Espinho, Edu Machado, Falcone, Matheus Índio e Idris.

