Corona recorda o início: "O meu pai viajou 15 horas no camião de fruta para estar comigo"

Os primeiros passos na carreira ainda no México, a importância da família, a saída para a Holanda e a primeira visão do Estádio do Dragão, assuntos abordados por Corona na entrevista ao Porto Canal

Mudança de cidade no México com apenas 15 anos: "Os meus pais foram importantes, porque nunca me deixaram, ligavam-me quase todos os dias. Às vezes até os questionava porque me ligavam tanto, pedia para me deixarem e não se preocuparem tanto. Queria crescer sozinho. Agora que tenho um filho compreendo totalmente o que sentiam na altura. Foi uma mudança enorme, Hermosillo é pequeno e Monterrey é enorme. Mas aí começou o meu sonho, era interessante, ia-me apercebendo disso com o passar do tempo. Já estava num clube que me podia ajudar a concretizar o meu sonho e a chegar aos meus objetivos. Vivia num quarto com quatro colegas, mas não me importava, o que queria era viver aquilo, estar ali. Os meus pais também me visitavam quando podiam"

Riscado do Mundial Sub-17, estreia no Monterrey: "Essa situação de ficar fora do Mundial Sub-17 ajudou-me a crescer. Não estar na lista final deixou-me em choque. Liguei ao meu pai, a dizer o que se tinha passado e quando o ouvi soltaram-se as lágrimas. O meu pai viajou 15 horas num camião de fruta entre Guadalajara e Monterrey e esteve uns dias comigo. Depois fui treinar com a equipa principal, pensei em deixar que era melhor estudar, tudo passou pela minha cabeça, mas não deixei de acreditar e trabalhar. Fiz a pré-temporada pelo Rayados e na primeira jornada estreei-me. Isso fez-me esquecer o que se tinha passado dois meses e meio antes"

Chegada à Europa pela porta do Twente: "O primeiro ano foi complicado, fiz alguns jogos entre a equipa A e a B. Nos primeiros seis meses fiquei na equipa A, mas jogava muito pouco, foi difícil, de Hermosillo a Monterrey, de Monterrey à Holanda. Depois começou a cair neve, essas coisas custaram-me muito. Passei algum tempo na B, a treinar sozinho, mas depois o mister chamou-me de novo, deu-me confiança e nunca mais sai do onze. Foi aí que comecei a desfrutar do futebol na Europa"

Quando se fala do FC Porto: "Já me tinham falado um mês antes, mas a transferência só se concretizou no último dia. Falaram-me do interesse do Porto, de Portugal, do clube onde jogava o Herrera. Fiquei feliz, as portas da casa estavam abertas. Fiquei muito entusiasmado, falei com a minha mulher, começamos a pesquisar no telemóvel tudo sobre a cidade do Porto e do clube. Foi muito bom para mim.

Herrera, Layún, Omar Govea, Raul Gudiño e Reyes: "Não liguei a nenhum dos mexicanos porque os conhecia pouco. Eu queria crescer e não me importava de nada. Só queria vir para o FC Porto. Quando entrei no avião fiquei nervoso, ansioso por assinar contrato. Quando entrei no Dragão perguntei: "ui, que é isto?". Era tão bonito, diferente do que tinha visto antes na carreira. Foi o mais bonito que conheci."