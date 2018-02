Corona com regresso marcado para o clássico com o Sporting

Mexicano sofreu uma fratura de um dedo da mão esquerda com o Estoril, mas como tem de cumprir um jogo de castigo com o Portimonense, tem tempo de preparar o clássico.

Operado na quinta-feira numa unidade hospitalar da cidade do Porto, Corona junta-se à equipa no Algarve, isto apesar de estar fora de questão a sua utilização no jogo de domingo, contra o Portimonense. A ausência não está, todavia, relacionada com a intervenção cirúrgica a que foi sujeito. O internacional mexicano viu o quinto cartão amarelo na receção ao Rio Ave e os regulamentos possibilitavam a utilização com o Estoril por respeitar ao jogo interrompido a 15 de janeiro, tendo, por isso, de cumprir castigo no domingo.

O internacional mexicano sofreu uma fratura num dedo da mão esquerda na partida com o Estoril e o castigo que tem de cumprir com o Portimonense dá-lhe mais tempo para estar em condições de alinhar na jornada seguinte, contra o Sporting, em jogo marcado para 2 de março.

Corona lesionou-se aos 53 minutos, no lance que resultou no golo de Alex Telles, de livre direto. O extremo mexicano tentou passar Allano, caiu mal e fraturou um dedo da mão esquerda. Assistido pela equipa médica, ligou o dedo e continuou em campo, saindo apenas aos 76 minutos, quando o FC Porto já vencia por 3-1.

Corona já estará em Lagos, onde a equipa portista está desde quarta-feira para preparar o encontro com o Portimonense. Aos jogadores convocados para a partida com o Estoril juntaram-se José Sá, Fabiano, Osorio, Diego Reyes, Paulinho e Gonçalo Paciência. Todos eles já trabalharam na quinta-feira no Algarve e podem ser opção para o encontro com o Portimonense. De fora, mas por lesão, continuam Ricardo Pereira, Danilo, Aboubakar e Alex Telles. O lateral-direito está a recuperar de uma microrrotura na coxa esquerda, sofrida com o Liverpool, e está apenas a fazer tratamento e trabalho de ginásio. Danilo segue o mesmo programa e ainda está numa fase atrasada da recuperação, devido a uma rotura muscular nos gémeos da perna esquerda. Já Aboubakar continua a fazer treino condicionado e trabalho de ginásio, estando em dúvida para o jogo de domingo.