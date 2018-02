Conselho de Disciplina assume erro, FC Porto reage

Presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol admitiu que este órgão cometeu um lapso na apreciação disciplinar ao jogador do Sporting Fábio Coentrão no encontro de Setúbal.

O presidente do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) admitiu que este órgão cometeu um lapso na apreciação disciplinar ao jogador do Sporting Fábio Coentrão no jogo com o Vitória de Setúbal. Em comunicado, José Manuel Meirim referiu que no relatório do delegado da Liga ao jogo Vitória de Setúbal-Sporting (1-1), da 19.ª jornada da I Liga, "vem mencionado expressamente que o banco do visitante foi danificado pelo jogador n.º 5 (Fábio Coentrão) do Sporting". O dirigente acrescentou que aquele relatório vinha acompanhado de um acordo de reparação de danos e que, com base nisso, "entendeu-se, mal, não existir responsabilidade disciplinar do jogador".

Através da newsletter "Dragões Diário", o FC Porto, que tinha apontado uma dualidade de critérios tendo como comparação o episódio de Sérgio Conceição em Moreira de Cónegos, reagiu. "O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol emitiu ontem um comunicado em que reconhece que errou ao não castigar Fábio Coentrão pelos danos causados no banco de suplentes do Vitória de Setúbal, num caso de flagrante injustiça face à multa aplicada a Sérgio Conceição por uma infração do mesmo tipo. Ao contrário do que se supunha e foi avançado no Dragões Diário, a disparidade de julgamento não teve origem nos relatórios do delegado Rui Manhoso, mas antes na errada interpretação desses documentos pelos membros do Conselho de Disciplina, conforme foi pessoalmente assumido pelo seu presidente, José Manuel Meirim", escreveu o clube.

O treinador do FC Porto, recorde-se, foi multado em 804 euros por ter partido com a mão o acrílico do banco de suplentes no jogo Moreirense-FC Porto (0-0), da 20.ª jornada e disputado em 30 de janeiro último.