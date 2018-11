Como Casillas é visto em território espanhol: "Ainda é dos melhores"

Adeptos pedem regresso à seleção e os entendidos não têm dúvidas de que o portista podia bem ser o número 1 espanhol. O histórico Buyo vê-o a um nível altíssimo e elogia o trabalho "extraordinário" no Dragão.

A Imprensa espanhola faz uma vénia ao rendimento de Casillas, a "aficion" clama pela chamada do guarda-redes do FC Porto à seleção e este recusa-se a fechar a porta do regresso à Roja. Iker continua a ser o número 1 para os espanhóis e já não é só de coração. O momento que vai demonstrando em Portugal e o sub-rendimento de De Gea trazem à tona as saudades de um "portero" que foi fundamental para as conquistas do Mundial de 2010 e os Europeus de 2008 e 2012. O regresso não é consensual, mas a admiração pelo Santo sim. A começar pelo histórico Paco Buyo, que terminou no Real Madrid três anos antes de Casillas se afirmar. "O Iker [Casillas] ainda é um dos melhores guarda-redes da história do futebol espanhol e um dos mais titulados. Continua a ter potencial e capacidade para continuar a defender a baliza de Espanha", defende, em declarações a O JOGO, salientando que "no futebol tudo depende das oportunidades e do momento". E o momento de Casillas é "extraordinário", defende. "O Iker está a fazer uma grande campanha no FC Porto, é um guarda-redes que já está perfeitamente adaptado, depois de um primeiro ano em que, como é natural, não conhecia a liga. Agora, está a fazer um trabalho extraordinário", sublinha. "Está muito bem esta época. O FC Porto é líder, o Casillas está a ter exibições de destaque e estamos a falar de um guarda-redes com qualidade e talento. É impossível alguém contestar isso", continua, ainda que seja suspeito, por ser um madridista como o agora portista. "Tenho muita admiração e carinho pelo Iker, que sempre foi um guarda-redes que apreciei bastante", pontuou, feliz por assistir ao renascimento do guarda-redes. "A última etapa no Real Madrid coincidiu com uma certa quebra de forma e a pressão sobre ele era bastante grande. No Real Madrid exige-se muito e quando as coisas não correm bem, exigem bastante", justifica.

O regresso à Roja é mais complicado, no entanto. O problema não é a falta de valor, garante, mas antes a obrigação de olhar mais além: "David de Gea é um guarda-redes de grande nível e, na minha opinião, a Espanha deve preocupar-se com o futuro. No futebol tudo depende da oportunidade. A Espanha perdeu 3-2 com a Croácia, o De Gea não teve uma tarde acertada e aproveitaram a entrevista do Iker ao Jorge Valdano para alimentar isto e até o colocarem a ele numa situação delicada. Até este momento não se falava nisso, mesmo depois das coisas fantásticas que fez."

A fase que Casillas atravessa no FC Porto é elogiada da Galiza à Catalunha. O jogador de 37 anos leva apenas dez golos sofridos em 15 jogos e há mais "especialistas" que o continuam a ver como número 1. Depois de falar com Buyo, O JOGO conversou com Juan Carlos Arevalo, que trabalhou diretamente com o portista durante a passagem pelo Dragão como adjunto de Julen Lopetegui, João Costa, guarda-redes que no defeso trocou os azuis e brancos pelo Cartagena e dois jornalistas espanhóis que seguem o Real Madrid. Com a exceção de um deles, ninguém nega que o considera ainda o melhor guarda-redes espanhol. A admiração e a vontade dos adeptos tem seguidores.

Casillas visto em território espanhol

O momento do guarda-redes do FC Porto, o debate na baliza da La Roja e o possível regresso do Santo levaram O JOGO a atravessar a fronteira para perceber a visão de quem reside em Espanha

Juan Carlos Arevalo, ex-treinador de guarda-redes do FC Porto

"Está fenomenal e ir à Seleção não seria surpresa"

"Casillas está a viver uma espécie de segunda juventude e poderá continuar a jogar até quando entender. Estou convencido de que, se estiver bem fisicamente, ainda poderá jogar por muito tempo. Está num momento fenomenal de forma e nunca renunciou à Seleção. Por isso, se o selecionador o chamasse, não seria nenhuma surpresa. Pelo menos para mim. É natural que cada pessoa tenha uma ideia própria para a seleção, mas a última decisão é sempre de Luís Enrique. Portanto, creio que não deve haver discussão ou qualquer polémica em relação aos que estão. São estes e ponto final."



João Costa, guarda-redes do Cartagena

"Querem que volte para elevar nível do De Gea"

"O que se diz em Espanha é que o Casillas está rejuvenescido e devia ir à Seleção, quanto mais não fosse para colocar pressão no De Gea e obrigá-lo a trabalhar mais e melhor. Todos em Espanha o veem como um dos melhores. Mas sabem que não está num bom momento e acham que Casillas devia voltar para acrescentar experiência e para elevar o nível do De Gea. Ninguém melhor do que o Iker para o fazer. Iker é um campeão do mundo que se dedica como um miúdo de 20 anos. Eu vi isso no FC Porto. Está ao mais alto nível. Na forma que está tem tudo para ser novamente o titular de Espanha."



Manu Sainz., jornalista do "AS"

"Acrescentaria experiência e liderança"

"Casillas recuperou o bom nível e está a realizar uma boa temporada, inclusive com algumas intervenções-chave. Recuperou a aura que havia perdido na última temporada no Real Madrid e na primeira no FC Porto. Por isso, é normal que se debata o regresso à seleção. Nas sondagens que os meios de comunicação social têm realizado, os resultados demonstram que a maioria dos adeptos de Espanha deseja que Casillas volte à Seleção. E o seu regresso permitiria acrescentar experiência e liderança a uma equipa muito jovem e a passar por um processo de renovação."



José Luis Guerrero, jornalista do "AS"

"Por mais que doa, o passado não é solução"

"O problema de Iker Casillas é que tem 37 anos. A sua etapa na Seleção já passou, por muito que o seu momento de forma no FC Porto seja excelente e digno de ser falado. Mas, por exemplo, [David] Villa voltou à Seleção depois de três anos, quando estava nos Estados Unidos, e viu-se que recuperar uma velha história de amor foi uma maneira de nos enganarmos. Temos o coração despedaçado, porque esta seleção não é a que Iker, Xavi, Puyol, Iniesta e companhia capitanearam. Mas a solução para curar esta ferida não consiste em voltar ao passado, por mais que doa a todos os espanhóis."