"Com o VAR a coisa mudou, mesmo assim houve o golo do Herrera no FC Porto-Benfica"

Casillas voltou ao Porto Canal para uma uma entrevista transmitida esta segunda-feira

A diferença de um clube que não era da capital: "Sinceramente, sim. Houve decisões, não vou falar dos outros clubes, que prejudicaram muito o FC Porto. Recordo o jogo da Taça de Portugal em Chaves em que houve três ou quatro penáltis que não foram assinalados. Não entendia como não apitavam... Com a introdução do VAR a coisa mudou e mesmo assim no FC Porto-Benfica houve aquele aquele lance [golo anulado de Herrera] que não entendi..."

Reencontro com Buffon na Champions: "Acho que Gigi e eu, junto com Cech, os três que nos últimos 10/12 anos as pessoas mais observam e que estavam no pódio dos melhores guarda-redes. Sou muito amigo do Gigi, conquistámos grandes títulos, fomos importantes nos respetivos clubes. E somos referências para os novos guarda-redes como Oblak, De Gea, Courtois, Ter Stegen, Neuer..."

O reencontro com Vítor Baía: "Quando era pequeno ele era uma referência. Mesmo quando foi para o Barcelona. Ele e o Bodo Ilgner eram as referências mundiais. Era um guarda-redes espetacular. Lembro-me de observar como colocava as luvas, usava umas calças de aquecimento por baixo dos calções... Ao fim de anos defrontei-o, trocámos camisolas. Está nos cinco guarda-redes que mais gosto."