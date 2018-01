Com Danilo, mas sem Herrera: saiba quem espreita uma oportunidade

Expulsão de Herrera obriga a redistribuir peças do meio-campo. Sá e Aboubakar também voltam ao onze.

A deslocação do FC Porto a Santa Maria da Feira marca o regresso à equipa de Danilo, um dos jogadores imprescindíveis na dinâmica de jogo de Sérgio Conceição. O Comendador cumpriu castigo contra o Paços de Ferreira, na sequência da expulsão por acumulação de cartões amarelos contra o Rio Ave. Este regresso ganha maior importância depois de Sérgio Conceição se ter "queixado" da falta de consistência defensiva da equipa na visita à Capital do Móvel, jogo no qual sofreu dois golos, o que, a nível nacional, só o Portimonense tinha conseguido nas duas vezes que se cruzou com os azuis e brancos esta época - na Liga (5-2) e na Taça de Portugal (3-2). Com Danilo, o FC Porto recupera uma unidade que se tem revelado decisiva, ou não tivesse o treinador dos azuis e brancos apenas prescindido dele duas vezes por opção, contra o Lusitano de Évora e o Leixões, e outras para cumprir castigo, contra o Belenenses (11.ª jornada) e no último jogo na Mata Real, a contar para a Taça da Liga.

O regresso de Danilo deve levar André André - que o rendeu com o Paços de Ferreira - a adiantar-se um pouco no terreno na partida desta noite. Isto porque Sérgio Conceição será obrigado a mexer novamente no sector intermediário devido à expulsão de Herrera contra o Paços de Ferreira. Sem o mexicano, que tem estado em grande nos últimos meses, André André é a opção que surge na primeira linha para o substituir, isto atendendo às escolhas recentes do treinador portista. Depois há mais candidatos: Óliver, Sérgio Oliveira e até Layún. Porém, o espanhol não joga para o campeonato desde 22 de setembro e o português desde o clássico com o Benfica, em que entrou na meia hora final. Com Otávio ainda a recuperar de lesão, André André surge, portanto, como a opção mais plausível para o jogo em Santa Maria da Feira.

Entre os regressos ao onze esperados para este encontro, destaque ainda para o de José Sá, que "cedeu" a baliza a Casillas nos dois últimos compromissos, da Taça da Liga, e para o de Aboubakar, que começou no banco o encontro com os castores, tendo entrado ao intervalo para fazer o golo da vitória.