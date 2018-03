Clássico: lotação esgotada à distância de mil bilhetes

FC Porto informou esta quinta-feira que restam apenas mil bilhetes para o clássico com o Sporting.

O FC Porto informou esta quinta-feira que restam apenas mil bilhetes para o clássico com o Sporting, com início marcado para as 20h30 de amanhã. O Estádio do Dragão está, por isso, cada vez mais perto da lotação esgotada, para um duelo que pode ser de capital importância nas contas do título. Para os sócios, a quota mínima para o acesso ao jogo é a de janeiro de 2018 e as portas abrem às 18h30.

Os dragões, refira-se, entram em campo com cinco pontos de vantagem em relação ao Sporting. Será o quarto jogo esta época entre as duas equipas, depois do nulo em Alvalade, nas meias-finais da Taça da Liga (Sporting venceu nos penáltis) e do triunfo por 1-0 do FC Porto na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.