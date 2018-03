Clássico em análise: "Gonçalo Paciência entrou com uma ilusão enorme"

Rui Quinta, atual treinador do Espinho e antigo adjunto do FC Porto, fez uma análise ao clássico entre dragões e Sporting.

1 Resultado é justo?

-Foi um jogo muito competitivo e a maior determinação do FC Porto foi premiada com uma vitória justa. Gostei do jogo. Estiveram frente a frente duas equipas muito bem organizadas e bem preparadas para o jogo. O FC Porto foi mais forte, sobretudo pela forma como soube aproveitar as situações que criou. Nesse aspeto foi melhor do que o Sporting e isso fez a diferença.

2 Como analisa o trabalho dos dois treinadores no banco?

-No FC Porto, o Sérgio ficou condicionado pela lesão do Marega, que o obrigou a reorganizar a equipa. Isso levou a equipa para trás, mas a vantagem que tinha no marcador funcionou como estímulo forte para manter a vantagem. No Sporting, o Jorge Jesus foi feliz na troca que fez, já que o Doumbia estava a ser uma presa fácil para a defesa do FC Porto. A entrada do Rafael Leão deu mais imprevisibilidade ao ataque. Marcou na primeira vez que tocou na bola e isso criou alguma intranquilidade. Na segunda parte as substituições do Jorge Jesus foram no sentido de dar consistência ao jogo no meio-campo, mas perdeu capacidade de desmarcação e de chegada na área.

3 Como avalia a exibição de Gonçalo Paciência, a surpresa no onze portista?

-Entrou com uma disponibilidade muito grande e uma ilusão enorme, tentando sempre ajudar a equipa. Foi determinante no lance do segundo golo, num jogo em que deu continuidade às situações ofensivas da equipa. Dentro do seu registo, esteve muito bem.