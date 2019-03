"Champions? Ninguém esperava que o FC Porto passasse a primeira fase, só criticavam"

À margem de um jogo solidário em Gaia, Deco abordou as hipóteses do FC Porto na Liga dos Campeões.

Deco foi um dos antigos internacionais portugueses que, este sábado, marcou presença num jogo solidário em Gaia, que pretende doar 10 euros por cada golo marcado, que serão posteriormente entregues ao fundo de emergência internacional da Cáritas e encaminhados para as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique.

Em conversa com os jornalistas, o ex-jogador do FC Porto destacou o caráter social da iniciativa e garantiu quem nem hesitou quando recebeu o telefonema de Vítor Baía: "Quando o Vítor me ligou nem houve dúvida, só se não pudesse mesmo", afiançou Deco. "Vai ser nós a chutarmos, eles a saltarem e a deixarem passar. [risos] Eles [guarda-redes] fazem o normal. Defendem e nós tentamos marcar", explicou o agora empresário, que, quando questionado sobre as hipóteses do FC Porto contra o Liverpool na Liga dos Campeões, apontou para o que os dragões já fizeram na presente época:

"Ninguém esperava que passasse a primeira fase, diziam que passou com facilidade, mas não acho, passou com autoridade. Depois, outra vez com autoridade sobre a Roma. Tem uma equipa com capacidade de sacrifício e competitiva, não me espantaria que o FC Porto pudesse fazer uma eliminatória fantástica. Quando olhamos para os jogadores, podemos pensar que o Liverpool é um pouco mais forte, mas o FC Porto também tem jogadores de alto nível, tem campeões europeus do seu lado, o Liverpool não sei... A chegada do Pepe deu mais experiência à equipa. Se o FC Porto conseguir encontrar o momento que já teve na Liga dos Campeões, acho que pode passar", afirmou Deco, que vê a possibilidade de os campeões nacionais chegarem à final da prova como "um sonho".

"É um sonho, na teoria o FC Porto não é favorito, como Portugal não era favorito no Europeu e acabou por vencer... No futebol não há essas regras. Em 2004 [o FC Porto] também não era o favorito. Em função do que o FC Porto joga, é uma equipa que pode chegar à final", rematou.