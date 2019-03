No programa Universo Porto de Bancada, o diretor de comunicação do clube azul e branco, Francisco J. Marques, referiu-se às acusações de tentativa de corrupção de Lionn e Cássio como o "maior escândalo do futebol português!

"César Boaventura, obviamente, estava a trabalhar para o Benfica", afirmou Francisco J. Marques, esta terça-feira, no Porto Canal. No decorrer do programa Universo Porto de Bancada, o diretor de comunicação do clube azul e branco referiu-se às acusações de tentativa de corrupção de Lionn e Cássio como o "maior escândalo do futebol português", acrescentando que as notícias reveladas nos últimos dias, em especial na passada edição do Expresso, são "o maior avanço nesta tramóia".

"Ele ter-se-á apresentado mandatado pelo Luís Filipe Vieira e terá chegado a fazer uma oferta de 250 mil euros para o Cássio aceder às pretensões dele, que eram facilitar a vitória do Benfica. Fica muito evidente que estamos perante casos de corrupção, tentativa de corrupção. Claramente de índole desportiva", afirmou Francisco J. Marques, recordando, outras declarações no Porto Canal. "Sempre dissemos que estávamos perante o maior escândalo do futebol português, isto é adulteração da verdade desportiva massiva, percorreu várias épocas, foi feita em benefício único e exclusivo dos interesses do Benfica. Num primeiro ano é o César Boaventura, noutro é uma outra pessoa. Havia uma rede montada para tentar aliciar jogadores de futebol para perderem jogos com o Benfica. Já não estamos a falar do "pagar para ganhar", mas sim de corromper agentes desportivos", acrescentou.