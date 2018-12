Castigo melhorou Marega, que até já produz mais do que Aubameyang

Maliano teve participação direta em 14 golos - marcou nove e fez cinco assistências -, superando o registo que teve nas quatro temporadas anteriores pelo FC Porto, V. Guimarães e Marítimo.

A realizar o melhor início de temporada da carreira, Marega tem sido crucial para a grande época que o FC Porto está a realizar. O maliano contribuiu com golos, assistências e muito trabalho - com e sem bola - para as 11 vitórias consecutivas em todas as provas. Para trás ficaram os primeiros jogos na bancada por ter um comportamento no treino na semana que antecedeu o jogo com o Aves, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira, que não agradou a Sérgio Conceição. O avançado tinha em mãos uma proposta do West Ham, recusada pela SAD portista, e estava disposto a aceitar. Com o fecho do mercado, retratou-se e passou a ter um comportamento no treino irrepreensível. Pelo meio foi ainda incentivando os companheiros com mensagens antes e durante os jogos.

Readmitido no plantel principal, voltou a ter um papel preponderante. O treinador não prescinde dele e o avançado tem respondido com um rendimento elevado. Na última jornada, contra o Portimonense, voltou a ser decisivo ao marcar dois golos, além de ter participação direta no remate certeiro de Soares.

Avançado começou a época na bancada, mas voltou e está a realizar o melhor início de época da carreira

A grande época de Marega reflete-se nos números que apresenta: são nove golos e cinco assistências nos 17 jogos que realizou em todas as competições (ninguém teve mais peso no rendimento da equipa neste período). Alguns deles foram mesmo decisivos, como o único golo na vitória contra o Galatasaray ou o segundo no Funchal, frente ao Marítimo, já depois de ter feito a assistência para Otávio fazer o 1-0. Pelo meio muitos golos que deram tranquilidade à equipa, assistências fundamentais e muito trabalho a segurar a bola e a permitir que os companheiros tivessem espaço para fugir aos defesas.

Com participação direta em 14 golos nos 17 jogos que disputou em 2018/19, Marega superou o melhor início da carreira em Portugal. E se nas três épocas anteriores teve participação em 12 golos, somando os marcados e as assistências, esta temporada até tem menos um golo do que em 2016/17, quando representava o V. Guimarães, mas aumentou para cinco o números de "ofertas".

Quarto africano que mais golos produz na Europa

A produção de Marega com o Portimonense valeu ao avançado do FC Porto uma subida enorme na lista dos jogadores africanos com mais golos e mais assistências na presente temporada. O internacional do Mali produziu 14 golos em 17 jogos em todas as competições, números que lhe valem o quarto lugar neste ranking, liderado por Diagne (Kasimpasa). O possante atacante do Senegal soma 16 golos e duas assistências, tendo atrás de si Pépé (Lille), avançado marfinense, que soma 10 golos e sete assistências. A fechar o pódio, ligado a 17 golos mas tendo marcado 12 e dado sete, está o egípcio Salah, avançado do Liverpool. Aubameyang (Arsenal) teve participação direta em 12 golos, 11 marcados e uma assistência.