Casillas viu-se no FIFA 19 com as cores do Sevilha e ficou cheio de dúvidas

Guarda-redes do FC Porto admite que "não é amigo dos videojogos há muito tempo".

Iker Casillas mostrou-se intrigado no Twitter, esta sexta-feira, por culpa do videojogo FIFA 19. Um utilizador daquela rede social partilhou uma imagem do popular simulador, em que o guarda-redes do FC Porto surge com a camisola do Sevilha, algo que suscitou dúvidas no espanhol.

"Alguém de boa fé me pode explicar o que é isto? Há muito tempo que os videojogos e eu não somos companheiros de vida", escreveu Iker. Pouco depois, a conta espanhola da EA Sports explicou:

"Olá Iker! Esta é uma carta tua que nos saiu no FIFA Ultimate Team, o modo de jogo online do FIFA 19, a propósito da equipa do ano [da UEFA]. Tu foste eleito em 2013 e esta é a tua carta de então", pode ler-se na resposta.

No entanto, ficou por explicar o porquê de Casillas estar com o emblema do Sevilha ao peito. A justificação é simples: o jogador a quem saiu a referida carta joga com o equipamento do clube andaluz no modo online, pelo que, neste caso poderia até surgir Cristiano Ronaldo a vestir as cores da equipa de La Liga.