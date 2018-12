Casillas na melhor série contra a "besta negra"

Não sofreu nenhum golo nas últimas quatro jornadas e amanhã tenta igualar o melhor registo

A realizar uma excelente época, Casillas não sofreu golos no campeonato nas últimas quatro jornadas e, caso amanhã volte a impedir o adversário de marcar, iguala o melhor registo da carreira desde que chegou ao FC Porto no verão de 2015. Desde essa altura, o guarda-redes espanhol já teve três séries sem sofrer golos em cinco jogos consecutivos. Amanhã, se o Portimonense sair do Dragão a zero, Iker cumpre o pleno em épocas diferentes, tendo ainda a possibilidade de atacar um novo recorde na jornada seguinte, contra o Santa Clara, nos Açores.

O suíço Seferovic, do Benfica, foi o último jogador a bater Casillas. O avançado marcou, aos 62", no Estádio da Luz, naquela que foi a última derrota do FC Porto em todas as competições. No campeonato foi o sexto e último golo que o guarda-redes espanhol sofreu. Uma série positiva de Iker, contribuindo para que a defesa dos dragões seja uma das menos batidas dos principais campeonatos da Europa. São apenas seis golos nas 11 primeiras jornadas, sendo que três desses golos aconteceram na segunda parte do jogo com o V. Guimarães, no Dragão. Os restantes surgiram com o Belenenses (dois), no Jamor, e o já referido com o Benfica.

Sem sofrer golos na Liga há 388 minutos, Casillas tenta amanhã o quinto jogo consecutivo sem ser batido. Mas o Portimonense é um adversário que tem deixado más recordações ao espanhol. O FC Porto até tem vencido, mas os algarvios são uma espécie de "besta negra" do guarda-redes. Nas três vezes que defrontou este mesmo adversário, Iker sofreu sempre golos. São cinco em três jogos. O mais curioso é que o Portimonense é mesmo a única equipa portuguesa que marcou sempre ao espanhol no campeonato. Segue-se o Paços de Ferreira, que marcou em cinco dos seis jogos, num total de seis golos.

Já agora, a título de curiosidade, refira-se que o Sporting é o adversário que mais vezes defrontou Casillas (10 jogos), tendo a equipa leonina marcado em sete dessas ocasiões. Contra Boavista e Tondela, foram cinco jogos em branco num total de seis.

Espanhol no top 5 da Europa



Casillas ocupa um lugar no top 5 dos guarda-redes das principais ligas europeias cujas equipas não sofrem golos há mais tempo. São 388 minutos sem ser batido no campeonato, numa lista liderada pelo argentino Walter Benítez, jogador do Nice. Segue-se a baliza da Juventus, com jogos repartidos entre Szczesny e Perin. Já agora, refira-se que o brasileiro Alisson, do Liverpool, deixou ontem de figurar nesta lista por ter sofrido um golo na deslocação ao terreno do Burnley. E Douglas, do V. Guimarães, é quem a fecha.