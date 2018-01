Casillas explica com ironia o golpe na perna esquerda de Soares

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Iker Casillas, que continua a ser suplente de José Sá nos jogos da I Liga, reapareceu esta noite no Twitter

Iker Casillas usou a conta na rede social Twitter para referir-se ao golpe na perna esquerda de Soares. Momentos antes o FC Porto, tal como o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, partilharam a mesma fotografia da perna esquerda do brasileiro, resultado do lance, segundo os portistas, em que o árbitro Fábio Veríssimo considerou haver simulação do avançado.

O comentário do guarda-redes brasileiro: "Não, foi o Wolverine", referindo-se à conhecida personagem dos filmes X-Men.