Casillas elogia Sérgio Conceição e lembra época do título: "Ninguém dava um euro por nós"

Guarda-redes concedeu entrevista ao Porto Canal, que será exibida na íntegra esta segunda-feira

Casillas é uma das grandes figuras do FC Porto e concedeu uma entrevista ao Porto Canal, que será exibida na noite desta segunda-feira.

O canal dos dragões já divulgou um pequeno excerto, focado no espírito que Sérgio Conceição incutiu no plantel na época que devolveu o título aos azuis e brancos. "Quando sair a entrevista e voltar ao balneário, os meus companheiros vão dizer que andei a dar graxa ao treinador. Acredito que grande parte de termos sido campeões foi do Mister. O Sérgio chegou a um balneário em que se veio de uma época anterior em que nos faltou experiência, pega nos jogadores que já estavam, mais os que tinham sido emprestados a outros clubes, como Hernâni ou Marega, voltam ao clube e faz uma equipa. E diz-nos que com esta equipa vamos ganhar o campeonato. E não o disse na vigésima jornada, disse-o logo no primeiro momento. Isso fez com que pensássemos que se o treinador nos disse isso, fê-lo por alguma razão. Se calhar temos qualidade para o poder fazer."

O guarda-redes espanhol lembra ainda que o FC Porto, em 2017/18, não começou na linha da frente, aos olhos de quem via de fora. "Eu acho que na época passada, quando começámos, em agosto, das três equipas grandes, provavelmente o FC Porto era o terceiro, em todas as apostas. Ninguém dava um euro por nós. E à medida que foi avançando o campeonato e à medida que fomos ganhando jogos, fomos ganhando o respeito das pessoas. Lembro-me que nos primeiros 10 ou 15 jogos, até jogarmos com o Benfica, as pessoas pensavam que era temporário. Na melhor das hipoteses, são três, quatro cinco jogos que vamos ganhando, mas vai chegar o momento em que não. Mas afinal a equipa foi-se mantendo com mais respeito e penso que isso fez-nos acreditar que podíamos ser campeões."