Casillas e Atlético de Bilbau trocam "mimos": "Sabemos que tens um carinho especial..."

Clube espanhol respondeu a publicação do guarda-redes nas redes sociais.

Na qualidade de embaixador da Liga espanhola, Iker Casillas está sempre atento ao campeonato do país vizinho, mas, no fim de semana, foi o protagonista de um lapso prontamente corrigido pelo Atlético de Bilbau.

"O futebol é tão, mas tão curioso... Com todo o respeito pelo Sevilha. Se amanhã [domingo] o Real Madrid vencer no Pizjuán: líder! Se jogará bem ou mal não sei, mas o que importa é estar no primeiro lugar da liga. O resto não serve para nada", escreveu o guarda-redes do FC Porto - interrompeu a carreira devido a um problema cardíaco - no sábado, antes da vitória "merengue" sobre os andaluzes. Contudo, apesar do triunfo, o Real Madrid não assumiu a liderança de forma oficial. Isto porque o Atlético de Bilbau também venceu (2-0 ao Alavés) e, devido à diferença de golos, tomou de assalto o primeiro lugar da tabela classificativa, em igualdade pontual com o Real. A esse propósito, os bascos deixaram o recado a Casillas:

"Sabemos que tens um carinho especial, mas desta vez esqueceste-te de nós, não foi Iker Casillas?", ripostou o clube no Twitter. Nos comentários à publicação, até surgiu uma fotografia dos tempos de infância do "Santo", onde surge com a camisola do Atlético vestida.