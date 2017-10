Casillas desafia destino infeliz em Leipzig

Os números reportam-se apenas aos jogos por Real Madrid e FC Porto. Mas pela seleção espanhola, no Mundial'2006, não passou dos oitavos de final. Não há território em que o guarda-redes tenha piores números.

O FC Porto tem um histórico em terreno alemão amplamente negativo, o que não deixa de ser normal, tendo em conta que as equipas da Bundesliga são, por norma, das mais fortes da Europa a cada competição europeia que se disputa. Os dragões ganharam apenas três vezes, todas com Pinto da Costa (Werder Bremen, Hertha Berlim e Schalke 04), empataram quatro e perderam nove, num total de 56 por cento das vezes. Estranhamente, a média de Casillas na Alemanha é ainda pior. Pelo FC Porto perdeu em Dortmund, mas já antes, no Real Madrid, não era feliz quando fazia estas curtas viagens. Se há país do qual Casillas não guarda boas recordações é da Alemanha. Aliás, é o único em toda a Europa onde perdeu mais de metade dos jogos que disputou, no caso 10 em 17 partidas. E estamos a excluir duas em que não saiu do banco de suplentes, senão os números ainda eram piores.

Pelo Real Madrid, Iker sofreu várias desfeitas, especialmente na casa do Bayern Munique ou do Borússia Dortmund. Aliás, esteve mesmo 11 anos (entre 2003 e 2014) sem conseguir qualquer triunfo em visitas frequentes: dois empates e seis derrotas. Para aliviar, ganhou os dois últimos desafios antes de rumar ao Dragão, onde virou mais uma página desta história sombria.

A título de curiosidade, nos outros países que dominam o ranking europeu, Casillas também não tem memórias muito felizes. Ainda assim, proporcionalmente, perdeu menos vezes do que na Alemanha. No resto da Europa, a dos países menores, são quase só vitórias e empates. Na maioria dos destinos, o guarda-redes nunca perdeu ao serviço de um clube. Em Portugal, pelo Real, ganhou duas vezes ao FC Porto e empatou uma com o Sporting.

Percentagem de derrotas de Casillas:

Alemanha - 59 por cento

Itália - 47 por cento

Inglaterra - 40 por cento

França - 40 por cento