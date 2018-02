Guarda-redes espanhol foi titular frente ao Sporting, na quarta-feira, atingindo marca redonda de dragão ao peito.

Iker Casillas atingiu na quarta-feira a centena de jogos com a camisola do FC Porto, ao defender as redes azuis e brancas no duelo com o Sporting, que terminou com o triunfo dos dragões, por 1-0.

O guarda-redes espanhol elegeu, no âmbito da marca redonda, a defesa favorita nos 100 jogos de dragão ao peito: "A minha defesa favorita? Foi contra o Sporting, no último minuto, quando vencemos por 2-1", afiançou Casillas, citado pelo Twitter do FC Porto, referindo-se ao jogo da 20ª jornada da temporada passada, no Dragão, quando voou para impedir o golo de Coates aos 90+3'.

Veja o vídeo da defesa escolhida por Casillas: