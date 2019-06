Casillas associa-se a clube espanhol: "Um objetivo precioso pela frente"

Guarda-redes do FC Porto vai colaborar com o CF Pozuelo, emblema de Madrid, que milita no terceiro escalão

Casillas vai colaborar com o projeto do CF Pozuelo, clube de Madrid, que milita no terceiro escalão espanhol. Nas redes sociais, o guarda-redes do FC Porto mostrou-se satisfeito por ajudar o clube da sua terra e foi mais taxativo no comunicado emitido pelo CF Pozuelo. "Estou encantado por fazer parte deste projeto que agrega duas das coisas mais importantes da minha vida: o futebol e a cidade onde estive parte da minha vida. Há um objetivo precioso pela frente e espero ajudar com a minha experiência", disse Casillas.

O acordo de colaboração tem por base o desenvolvimento de um plano estratégico que visa consolidar e fazer crescer a instituição que tem mais de 75 anos de história. "Neste clube estamos muito entusiasmados de contar com Casillas. A sua experiência reforçará o posicionamento do clube ao nível desportivo e de imagem", explica Isaac Cardoso, Presidente do CF Pozuelo.