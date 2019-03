Casemiro aborda regresso ao Dragão e fala de Militão: "Tenho de felicitar o Real Madrid..."

Médio volta ao Dragão, agora com a camisola da seleção brasileira. Falou também de Alex Telles.

Casemiro regressou este sábado ao Dragão, com a camisola da seleção brasileira, que empatou a um golo no particular com o Panamá. O médio ex-FC Porto, agora no Real Madrid, mostrou-se encantado com o regresso a uma casa que conhece bem, falou de Alex Telles e, sobretudo, de Éder Militão.

"São jogadores de nível de seleção brasileira. Cabe a cada um fazer uma avaliação. São jogadores incríveis, de muita qualidade", referiu sobre Éder Militão e Alex Telles, que foram titulares. Sobre o central, elogiou a contratação feita pelo Real Madrid.

"Ele está no FC Porto, tem competições para jogar, tenho a certeza que está com a cabeça no FC Porto. Tenho de felicitar o Real Madrid, porque estava meia Europa atrás dele. Tenho de dar os parabéns para o Real Madrid, depois para o Militão, mereceu chegar ao maior clube do mundo. Será bem-vindo na próxima época", disse Casemiro, satisfeito por voltar ao Dragão. "Tenho um carinho imenso pelo estádio, pelo clube, pelos funcionários. Foi uma honra", vincou, ficando agora a torcer pela passagem do FC Porto às meias-finais da Champions.

"Sem dúvida. Tenho grandes amigos no FC Porto. Quero que o FC Porto ganhe, que vença o melhor. Se for o FC Porto melhor para nós", considerou, sem deixar de ser questionado sobre Ronaldo, agora na Juventus. "Sabemos que faz falta para qualquer equipa, porque é o melhor do mundo, mas já não é jogador do Rela Madrid", atirou Casemiro.