Calendário apertado do FC Porto impede treino aberto

Portistas fazem um interregno na tradição de Ano Novo, já que o jogo com o Feirense é no dia 3

Quem estava a planear levar a família ao Dragão para ver o primeiro treino do novo ano do FC Porto terá de fazer novos planos, uma vez que o calendário futebolístico não permite a continuidade da tradição. Os dragões jogam no dia 30 em Paços de Ferreira, para a Taça da Liga, e depois têm apenas três dias para preparar a deslocação a Santa Maria da Feira, numa jornada em que, caso vençam o Feirense e o Sporting não ganhe o clássico com o Benfica, os poderá deixar novamente isolados no topo da I Liga. Por isso, Sérgio Conceição optou por manter o plano traçado e proteger o plantel do frenesim habitual neste tipo de treinos.

A decisão de não realizar o treino aberto no dia 1 de janeiro, que normalmente arrasta muitos adeptos, não é inédita. Há dois anos, também por motivos de calendário, o FC Porto trabalhou no recanto do Olival, uma vez que no dia 2 defrontou o Sporting.