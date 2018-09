Caio pode ser alternativa para a esquerda

Extremo atua nos Emirados Árabes Unidos.

Caio Lucas Fernandes, extremo-esquerdo de 24 anos que atua no Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, estará no radar do FC Porto. Formado nas escolas do São Paulo, deixou o Brasil aos 17 anos para jogar no Japão (Kashima Antlers), mudando-se depois para o atual clube, com o qual termina contrato em junho. Os portistas terão abordado o seu empresário para saber as condições para uma eventual contratação no verão.

No que toca a contratações no último verão, o FC Porto reforçou-se com Saidy Janko, Mbemba, João Pedro, Marius, Éder Miltão, Bazoer e Jorge.