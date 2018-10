Premium "Caio? É um reforço que o FC Porto precisa e que seria uma grande alternativa a Brahimi"

Perfil traçado por Rúben Ribeiro aponta-lhe características semelhantes às de Brahimi e qualidade suficiente para se impor.

"Caio Lucas cai como uma luva na estrutura do FC Porto". A garantia é de Rúben Ribeiro, ex-jogador do Sporting que assinou pelo Al Ain, dos Emirados Árabes, mas ainda não pode jogar porque a sua situação com os leões ainda não está resolvida [rescindiu unilateramente na sequência dos incidentes em Alcochete e o assunto segue para os tribunais]. O português está há algumas semanas no Al Ain, mas já viu o suficiente nos treinos para poder avaliar o potencial do brasileiro que está no radar dos azuis e brancos. Mais do que referenciado, "[empresário e dirigentes do FC Porto] estão a conversar ", revelou o jogador, esta semana, numa entrevista concedida ao "Gazeta Esportiva. Recorde-se que restam dois meses e meio de contrato para o extremo cumprir e ficar livre para assinar um pré-acordo com outro clube. Os dragões pretendem reforçar o setor ofensivo, estando a analisar as melhores oportunidades de mercado e Caio, podendo ser contratado a custo zero, é uma delas.

Voltando à analise de Rúben Ribeiro ao novo companheiro de equipa - curiosamente o ex-sporting é apontado como o sucessor do brasileiro no Al Ain -, o perfil é de um desequilibrador. "Cruza bem, chuta bem, não receia os duelos e vai para cima dos adversários, sem medo", explicou. Por isso mesmo, o brasileiro tem feito a diferença no Al Ain, a jogar na ala esquerda. Com Brahimi em final de contrato [termina em junho de 2019] e sem perspetivas de renovação à vista, até Rúben Ribeiro fez a dedução lógica, porque, pelos vistos, Caio Lucas assemelha-se bastante ao estilo do internacional argelino. "É um reforço que o FC Porto precisa e sem dúvida que seria uma grande alternativa a Brahimi", apontou.

Apesar da diferença competitiva entre o futebol praticado nos Emirados Árabes e na Liga portuguesa, Rúben Ribeiro não hesitou em ir um pouco mais longe acreditando que Caio Lucas pode ganhar o seu espaço no onze azul e branco sem grandes dificuldades. "Tem tudo para chegar e impor-se no FC Porto. Tem qualidade suficiente para entrar na equipa de Sérgio Conceição", insistiu.

Em nove jogos pelo Al Ain, Caio Lucas marcou sete golos neste início de época, mas o avançado não se destaca só pela finalização. "Ele tanto marca, como é capaz de os fabricar", apontou Rúben Ribeiro, que o descreveu ainda como, "um jogador tranquilo no balneário", antes de terminar a troca de mensagens com O JOGO, em que pediu para não falar sobre o Sporting.