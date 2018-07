Bueno e mais dois na equipa B do FC Porto

Avançado espanhol mantém a forma na equipa de Rui Barros enquanto aguarda por colocação.

Alberto Bueno já se apresentou aos trabalhos da equipa B do FC Porto e por lá vai continuar até que a sua situação seja resolvida. O que não se avizinha fácil, atendendo ao que se passou nos outros defesos. O espanhol tem contrato até 2020 e é um jogador com um salário elevado, o que afasta muitos pretendentes. Além disso, voltou a fazer uma época pouco produtiva: somou 11 jogos no Málaga (que desceu de divisão) sem ter marcado qualquer golo. Ou seja, não valorizou nesta meia época em que voltou ao campeonato espanhol, ao contrário de Adrián López, por exemplo. Na primeira metade de 2017/18 nem sequer jogou: não contava para Sérgio Conceição e também não foi utilizado por António Folha na equipa B, onde se limitou a treinar. Como faz desde ontem, mais de três semanas depois do arranque da pré-temporada no FC Porto...

Antes do espanhol, já se tinham apresentado Mikel e Saidy Janko, dois dos jogadores que Sérgio Conceição riscou em pleno estágio algarvio, e o guarda-redes João Costa, que esteve no Gil Vicente na época passada. O trinco nigeriano já assumiu publicamente o desejo de sair a título definitivo, depois de sucessivos empréstimos a Brugge, V. Setúbal e Bursapor. Saidy quase nem teve tempo para aquecer o lugar no plantel portista: o lateral-direito contratado ao Saint-Étienne começou a trabalhar a 2 de julho, foi utilizado nos treinos de conjunto com Espinho, Varzim e Académica e no particular com o Portimonense, mas já não defrontou o Lille a 20 de julho, tendo sido dispensado no dia seguinte... Este lote de excedentários está às ordens de Rui Barros, mas quando este faz treinos de conjunto, separam-se para trabalhar à parte.

Entretanto, o argentino Fede Varela já deixou o FC Porto B para se juntar ao Rayo Majadahonda, da segunda divisão espanhola, a título de empréstimo. Entre os que falta colocar há ainda Paulinho, Waris e Omar Govea. O primeiro estava no Algarve e pode voltar ao Portimonense, o segundo tenta acertar com o Saint-Étienne e o mexicano também não se apresentou. Rui Pedro e Fernando Fonseca vão treinando com os bês, mas são para ceder.