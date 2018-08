Brahimi fez trabalho no ginásio

Marega continua a trabalhar à parte

A ausência de Brahimi no relvado foi o principal destaque do treino do FC Porto esta manhã de quarta-feira, no Olival. O argelino ficou a fazer trabalho específico no ginásio, embora não se saiba, até ao momento, as razões desta ausência do treino com a equipa. O jogador, recorde-se, alinhou na partida de estreia, com o Chaves, e até marcou um golo, mas tinha feito treinos condicionados antes dessa partida, depois de se ter lesionado no jogo da Supertaça, com o Aves.

Num treino ainda sem Marega, que continua a trabalhar à parte, destaque ainda para a inclusão de Pedro Justiniano e Oleg, ambos jogadores da equipa B e que foram chamados aos trabalhos liderados por Sérgio Conceição.