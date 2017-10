Brahimi e Raúl Alarcón vencem Dragões de Ouro 2017

Confira a lista completa dos prémios Dragões de Ouro, divulgada pelo FC Porto esta sexta-feira.

Raúl Alarcón, vencedor da edição de 2017 da Taça de Portugal, e Yacine Brahimi foram os grandes vencedores dos prémios Dragões de Ouro, que serão entregues na quarta-feira, dia 25 de outubro, no Dragão Caixa, ao vencerem, respetivamente, os galardões de Atleta do ano e Futebolista do ano.

Na lista revelada esta sexta-feira pelo clube azul e branco, constam também os nomes de Diogo Dalot, que arrebatou o prémio de Jovem Atleta do ano, e Guillem Cabestany, técnico do hóquei em patins, considerado o Treinador do ano.

De salientar ainda que o diretor de comunicação e informação, Francisco J. Marques, que vai receber o Dragão de Ouro referente a Funcionário do ano.

Confira a lista completa dos Dragões de Ouro 2017:

Atleta do Ano: Raúl Alarcón (Ciclismo)

Futebolista do Ano: Brahimi

Jovem Atleta do Ano: Diogo Dalot (Futebol)

Treinador do Ano: Guillem Cabestany (Hóquei em patins)

Atleta de Alta Competição do Ano: Hélder Nunes (Hóquei em patins)

Atleta Amador do Ano: Daniel Sánchez (Bilhar)

Atleta Revelação do Ano: Wenderson Galeno (Futebol)

Dirigente do Ano: Eurico Pinto e Alípio Jorge Fernandes (ex aequo)

Funcionário do Ano: Francisco J. Marques

Sócio do Ano: Artur Santos Silva

Projecto do Ano: App FC Porto

Parceiro: Banco Carregosa

Casa do FC Porto Nacional: Póvoa do Lanhoso

Casa do FC Porto Internacional: Bruxelas (Bélgica)

Carreira: José Mário

Recordação: Américo Lopes