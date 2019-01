Brahimi de pontaria afinada: melhor primeira volta no bolso e de olho no Sporting

Internacional argelino nunca tinha marcado tantos golos nas primeiras 17 jornadas do campeonato. Já festejou por seis ocasiões na prova e ainda tem mais um jogo para disputar.

Brahimi tem realizado uma grande época e os números confirmam-no. O argelino tem sido muito importante para o primeiro lugar ocupado pelo FC Porto, somando seis golos na prova, alguns deles decisivos para a escalada da equipa. Na última jornada, na receção ao Nacional, o internacional argelino bisou e, dessa forma, superou o melhor registo numa primeira volta desde que chegou ao futebol português, alcançado na temporada passada, com cinco remates certeiros. Agora já vai em seis golos e ainda tem um encontro para disputar, sábado, em Alvalade, com o Sporting, um adversário de boa memória por aquilo que fez na época anterior. Na altura, no Dragão, o FC Porto venceu por 2-1 e o argelino marcou o golo da vitória, aos 49 minutos.

Quatro dos seis golos de Brahimi foram apontados na primeira parte dos jogos

O jogo com o Nacional foi ainda especial para Brahimi por ter sido a primeira vez que bisou na presente temporada. Dois golos importantes no triunfo, por 3-1, e alcançados da mesma forma, com calma, frieza e classe quando surgiu na cara do guarda-redes da equipa madeirense. A capacidade de finalização do extremo também já tinha sido decisiva na vitória, por 2-1, contra o Rio Ave, enquanto nos jogos com o Portimonense (4-1) e o Chaves (5-0) contribuiu para o avolumar do resultado. Contra o V. Guimarães, em casa, marcou um dos golos, mas não evitou a derrota (3-2).

Mais eficaz do que nunca numa primeira volta do campeonato, com seis golos, Brahimi já tinha marcado cinco nas primeiras 17 jornadas da época passada, altura em que passou a ser treinado por Sérgio Conceição. Curiosamente, é com o atual treinador que o argelino mais rende em igual período das épocas anteriores. E se na presente temporada melhorou a capacidade de finalização, na campanha anterior bateu o recorde de assistências na primeira volta do campeonato. Foram 11 passes certeiros para os companheiros, superando os nove que conseguiu na época de estreia no futebol português, em 2014/15, então treinado por Julen Lopetegui.