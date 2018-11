Brahimi chegou à Argélia limitado e pode ter que parar

Extremo argelino está em risco de falhar o jogo de domingo com o Togo.

Brahimi é a grande dúvida do selecionador argelino Djamel Belmadi, para o jogo de domingo com o Togo. "Está lesionado e arrisca-se a não jogar. Estou com sérias dúvidas em relação à utilização dele em Lomé [capital do Togo]", declarou Belmadi na terça-feira ao final da tarde, em conferência de Imprensa, sem detalhar o que poderá estar a impedir o jogador de ser opção no jogo que conta para o Grupo D de apuramento para a Taça de África das Nações (CAN). Refira-se que Brahimi foi substituído ao minuto 72 do jogo com o Braga, sem sinais aparentes de sofrer de qualquer lesão.

Em todo o caso, nos últimos cinco encontros do FC Porto, o internacional argelino foi sempre substituído por Sérgio Conceição, que dessa forma o poupa de esforço extra, num sinal de que a condição física do jogador tem sido gerida com pinças. O desgaste físico de Brahimi poderá ajudar a explicar as exibições menos exuberantes que vem protagonizando nos últimos tempos. Aliás, o avançado surge como um dos mais utilizados nesta fase - sexto do plantel com 1191 minutos -, tendo sido chamado a participar em 16 dos 18 jogos oficiais disputados pelo FC Porto esta época, pelo que a fadiga muscular será natural por esta altura.

Ontem, Brahimi não treinou, geriu a condição física com o departamento médico argelino, que deverá acompanhar a sua evolução para dar um parecer definitivo a Djamel Belmadi até domingo. Apesar de a Argélia liderar o Grupo D, o apuramento para a CAN ainda não está garantido, pelo que o selecionador vai esperar até à última para saber se conta com uma peça-chave da seleção.