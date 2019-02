Brahimi atinge número redondo, assiste e pelo meio segurou irritação de Sérgio

Celebrou o jogo 200 depois de um pequeno ensaio antes do apito inicial. Ofereceu um golo

Sérgio Conceição tinha avisado na conferência de Imprensa de antevisão do jogo com o Tondela que Brahimi ainda não estava a cem por cento da entorse no tornozelo esquerdo e o internacional argelino foi mesmo para o banco. Mas para isso, primeiro, o avançado ainda teve de fazer um teste no campo hora e meia antes do início da partida, às ordens de Manuel Vítor, recuperador físico do FC Porto, ensaiando vários movimentos, dribles, mudanças de velocidade e de direção. Confirmada a disponibilidade, Brahimi foi mesmo para o banco de suplentes, porque Sérgio Conceição não quis correr o risco de uma recaída que prolongasse a ausência do jogador por mais tempo, numa altura em que o que não falta são baixas no ataque. E o ciclo que aí vem é decisivo...

Ainda que não tivesse condições para aguentar 90 minutos, o treinador optou por dar-lhe 20 minutos, para lhe devolver ritmo, e o argelino completou assim 200 jogos de dragão ao peito. Aliás, celebrou-os da melhor forma, pois além da vitória, contribuiu com uma assistência para golo, ao receber a bola ao segundo poste e devolvê-la atrasada para Herrera marcar e encerrar de vez o resultado. Terça-feira, contra o Braga, na Taça de Portugal, Brahimi deve voltar ao onze.

Recuando um pouco, quando ainda estava no banco e a primeira parte ia mais ou menos a meio, Sérgio Conceição perdeu a paciência com uns adeptos do Tondela que estavam em cima do banco do FC Porto. O treinador azul e branco já se ia a dirigir à bancada, quando Brahimi se levantou do banco para ajudar a serenar os ânimos, intercedendo e levando Sérgio Conceição a voltar a concentrar-se no jogo.