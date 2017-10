Brahimi: "A nossa força é o grupo"

Na conferência de antevisão do jogo com o Leipzig, Brahimi desvalorizou as precauções do adversário, que o apontam como foco de desequilíbrio, destacando antes o espírito de grupo do FC Porto

Brahimi não podia ter-se mostrado mais moralizado na conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Leipzig. "Vamos dar tudo para somar três pontos. O mais importante é o espírito de grupo que temos desde o início da época. Será um jogo equilibrado contra o Leipzig, mas estamos confiantes e com vontade de fazer um grande jogo", apontou.

Na antevisão ao jogo, tanto Bruma, como o treinador do Leipzig apontaram o internacional argelino como um perigo a levar muito a sério, capaz de decidir o jogo. "Claro que é sempre um prazer ouvir isso, mas a nossa força é o grupo e estarmos todos bem. No que me diz respeito, faço o meu trabalho e tento ajudar os meus companheiros, apenas e só", frisou.

Na época passada, por esta altura, Brahimi estava longe do nível que tem demonstrado e explicou o que mudou: "É difícil responder, porque não era eu que tomava as decisões, mas é passado. Aprendi com momentos complicados, mas agora estou bem e feliz, mais do que nunca. A maneira como jogamos e todos os que fazem parte desta equipa e a nossa equipa técnica, fazem-me sentir bem. Tenho de continuar a trabalhar para continuar a melhorar. Mas não penso no passado. O que interesse é que hoje estou bem, com vontade de vencer e de fazer bem as coisas".