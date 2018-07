Bissouma negociado para o meio-campo do FC Porto

Lille está pressionado pelo fair-play financeiro da UEFA e o jogador só tem mais um ano de contrato.

Yves Bissouma, jogador do Lille, é opção para reforçar o meio-campo do FC Porto e está a ser negociado pela SAD, apurou O JOGO. O jogador já tinha sido associado aos dragões no último mercado de inverno e os azuis e brancos não se terão desligado do maliano de 21 anos. Bissouma é mais um jogador do mercado francófono que Sérgio Conceição segue com muita atenção e pode seguir os passos de Saidy, recentemente contratado ao Saint-Étienne. Contactado por O JOGO, Bakari Sanogo, empresário do maliano, confirmou as negociações. "Neste momento os clubes estão a negociar. Já conversámos como o FC Porto, mas não posso adiantar pormenores", declarou.

Potente fisicamente, o médio é descrito como um oito com um grande raio de ação no sector, capaz de recuperar muitas bolas e de trabalhar bem na cobertura, além de ser dotado de um pulmão que o mantém presente no jogo durante os 90 minutos. Sem receio de assumir a saída de bola a partir da defesa, Bissouma não hesita em arriscar a sorte de longa distância e pode revelar-se importante nas bolas paradas, dada a sua estatura (1,82 m). A bagagem tática será um dos aspetos a trabalhar, já que acumula apenas duas épocas a jogar em França.

Bissouma chegou a França há dois anos e assumiu-se como titular do Lille na última época. Tem 1,82 metros

Na temporada passada no Lille, Bissouma atuou mais frequentemente no corredor central, em 4x4x2, à frente dos centrais, conseguindo somar 28 jogos, 18 dos quais a titular, apesar da juventude. Para o FC Porto este pode até revelar-se o momento mais propício para uma contratação, até porque o africano só tem mais um ano de contrato com o Lille, que precisa de faturar para evitar cair no controlo do fair-play financeiro da UEFA na próxima época. De qualquer forma, se não for antes, o FC Porto terá oportunidade para acertar agulhas com os dirigentes do Lille no Algarve, durante o torneio em que ambos os clubes se vão cruzar na segunda quinzena deste mês, durante o estágio dos azuis e brancos. Certo é, para já, que o jogador treinou em Lille ainda esta semana e que o interesse portista é real. No entanto, há também clubes ingleses na corrida ao jogador.

Enquanto a situação de Herrera não se define em definitivo, os dragões vão-se precavendo. Na terça-feira, foi o também médio Ewerton a chegar.