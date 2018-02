"Benfica recorre a expediente miserável para pagar a defesa dos No Name Boys", denuncia Francisco J. Marques

Diretor de Comunicação do FC Porto revelou novos emails com revelações de um alegado apoio do Benfica à claque "No Name Boys"

Francisco J. Marques denunciou novos emails ligados ao Benfica no Porto Canal, esta terça-feira. O diretor de comunicação dos dragões leu um conjunto de emails que descrevem a forma de pagamento da defesa judicial a membros dos No Name Boys. "É notório o apoio que o Benfica presta às suas claques. Já o demonstrámos aqui, mas vamos agora mais longe. Vamos mostrar que Benfica recorre a expediente miserável para pagar defesa judicial, em processos-crime a elementos dos No Name Boys. Isto são mails de 2010 enviados por Nuno Areias, do escritório de advogados de João Nabais, que defende agora o Juiz Rui Rangel, para José Luis Seixas, do escritório de João Correia e Fernando Seara, a solicitar pagamento de um elemento dos No Name Boys. Isto significa que o escritório de João Nabais enviava a fatura para o escritório de João Correia e este recebia do Benfica, tudo para não se perceber que era o Benfica que pagava a defesa dos No Name Boys."

O diretor dos dragões falou de uma fatura, enviada pelo escritório de João Nabais para a Correia, Seara, Caldas e Associados, de 18600 euros, e pediu intervenção da Ordem dos Advogados. "Isto são duas sociedades de advogados relevantes que aceitam participar neste tipo de expedientes. Era bom que a Ordem dos Advogados se pronunciasse por esta prática, se é normal. Não me parece que isto seja muito lícito e aceitável do ponto de vista ético. E isto mostra as práticas do Benfica, que está a apoiar, através de pagamento de honorários de sociedades de advogadas caras, a defesa dos elementos da claque. Mas o Benfica diz que não apoia e que nem sequer existem claques", rematou Francisco J. Marques.

Revelados os emails, Fransciso J. Marques passou a criticar a postura do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo. "O que é vai ser preciso para o Governo meter a mão nisto, para que João Paulo Rebelo tomar uma atitude. Não vale a pena dizer que qualquer dia morre uma pessoa... porque há menos de um ano morreu. O Governo português é cúmplice por omissão. O Governo tem medo, parece que tem medo. Se não tem medo que faça amanhã alguma coisa, porque as palavras leva-as o vento. Aja, tenha a coragem. Governar é tomar atitudes", afirmou.

Sem deter-se, o diretor portista faz um ponto de situação. "O que estamos a assistir desde o verão passado é um conjunto de entidades a fingir que nada se passa. Mas passam-se coisas muito graves como fazer pagamentos a sociedades de advogados. O Benfica não pode estar acima da lei, as autoridades tomem as atitudes. O adepto merece ter uma defesa como qualquer cidadão. O adepto indiciado pelo adepto italiano está a ser defendido por um advogado caríssimo e ela não parece ter posses para. Será que é o Benfica que está a pagar? A suspeita é legítima. Vamos continuar a fugir disto? Portugal não pode ser uma república das bananas. João Paulo Rebelo faça alguma coisa, é preciso enfrentar, não tenho medo de enfrentar os poderosos".