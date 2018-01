Benfica pagou estadia a Ferreira Nunes, revela Francisco J. Marques

Revelações de Francisco J. Marques no programa do Porto Canal

"Hoje mesmo ficamos a saber, através de um email do Paulo Gonçalves, que Ferreira Nunes tem estadias pagas pelo Benfica. Este é um email de março de 2017 enviada para por Paulo Gonçalves para a funcionária Ana Zagalo. 'Reserva um quarto no meu hotel, de 8 para 9, em nome de Ferreira Nunes e reserva dois convites", revelou Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no programa Universo Porto, no Porto Canal. "A que propósito tem ainda hoje o Benfica estas deferências para com Ferreira Nunes? Tem porque esteve ao serviço do Benfica até terminar o seu mandato como responsável pelas classificações do Conselho de Arbitragem que provocou descidas de notas como a do Rui Costa.Este email é da altura em que o Benfica defronta o Dortmund, na Liga dos Campeões Este é um exemplo concreto da teia do poder que o Benfica tentou criar", concluiu.

"A 27 de março de 2017 o Paulo Gonçalves mandou convites para Nuno Cabral, Ferreira Nunes e Júlio Loureiro. Estas coisas fazem-se em Portugal sem, que se saiba, nada aconteça. Há pedidos para observadores, delegados, pessoas ligadas à Liga, à FPF. A teia de poderes do Benfica fica muito clara nestas coisas", concluiu.

Francisco J. Marques comentou igualmente as notícias de que dão conta da investigação ao jogo Rio Ave-Benfica de 2015/16, segundo a qual os jogadores do Rio Ave arguidos por viciação de uma partida com o Feirense são também suspeitos de terem recebido dinheiro para perder com o Benfica. Ao que O JOGO apurou, a investigação tem, no entanto, um âmbito maior e inclui mais jogos com outras equipas da I Liga e pagamentos e tentativas de aliciamento a vários outros jogadores. "Esta investigação não surpreende ninguém. Subornar jornalistas, enviar cartilhas, baixar notas de árbitros... As práticas do Benfica que têm sido expostas são, no mínimo, questionáveis. O que faltava era saber-se que o Benfica fazia este tipo de coisas. Isto é algo que está em investigação, basta-nos esperar pelo normal decurso da investigação. Mais importante do que apelarmos uma investigação célere, devemos apelar a uma investigação correta, que chegue à verdade. Se a conclusão for que o Benfica não fez nada de irregular, tudo bem. Se a conclusão for de que fez algo de irregular - e se isso teve ou não correspondência nos jogos - há punições para isso previstas na lei. Seja como for, não fico surpreendido, este é o modus operandi do Benfica em outras áreas. É importante dizer também que existe presunção de inocência de todos os envolvidos", afirmou.