Premium Bazoer: estreia, batismo milionário e a garantia de mais minutos

O holandês só precisa de melhorar a capacidade física para ter intensidade de jogo que lhe permita ajudar nas ações defensivas e aparecer depois nas zonas de finalização. A hora dele está a chegar

Bazoer já deixou um cheirinho daquilo que pode dar ao FC Porto. Titular em Vila Real, a contar para a Taça de Portugal, num jogo em que esteve em campo os 90 minutos, voltou a ser utilizado em Moscovo, tendo entrado aos 83 minutos. O internacional holandês fez a estreia na Liga dos Campeões e bem se pode dizer que se chegou à frente. No duplo sentido da palavra, diga-se. Primeiro porque reclama mais minutos, depois porque é um jogador de quem a equipa técnica espera que chegue com frequência e naturalidade às zonas de finalização.

Para isso o médio, que rende mais a jogar na posição 8, precisa de estar bem fisicamente, o que ainda não acontece, como se compreende, tendo em conta que esteve muito tempo parado. Bazu, como é tratado pelos companheiros, chegou ao FC Porto apenas no último dia do mercado de transferências e obviamente precisou de recuperar a intensidade para entrar numa equipa que já estava formatada desde a pré-temporada. Além disso, precisava de conhecer os métodos de trabalho de Sérgio Conceição, depois de ter alinhado nas últimas duas temporadas no Wolfsburgo, equipa que o contratou ao Ajax por 15 milhões de euros.

O Wolfsburgo pagou 15 M€ ao Ajax pelo holandês. Dois anos depois, emprestou o jogador ao FC Porto, que ficou com opção de compra por 9 M€

Com os níveis físicos ideais, o que está perto de acontecer, Bazoer vai ter os tais minutos que reclama e que tem justificado tanto nos treinos como nos jogos. Nessa altura poderá ser uma peça importante para os campeões nacionais, tendo em conta que é um médio-centro com boa capacidade para aparecer em zonas de finalização e que tem muita qualidade no passe curto e no passe longo.

Bazoer só precisa de melhorar a intensidade de jogo, até porque é um jogador de quem se espera que tanto apareça numa primeira fase na zona mais recuada no terreno a ajudar na recuperação de bolas e na construção de jogo como depois a surgir na última zona para finalizar ou fazer o último passe. Por tudo isto, em Moscovo, quando o Lokomotiv estava a jogar com menos um, devido à expulsão de Kverkvelia, aos 76 minutos, o holandês entrou sete minutos depois, isto apesar de Sérgio Oliveira estar no banco e ser uma opção válida.

A ideia é rentabilizá-lo precisamente na mecânica ofensiva e em jogos nos quais se exija maior facilidade de chegada à área. Contra Vila Real e Lokomotiv, isso aconteceu com frequência e o jogador até apareceu na área em quatro situações (duas em cada jogo) para tentar marcar. Não conseguiu, mas foi também isso que ficou na retina da equipa técnica e agora lhe vai valer mais minutos.

"Espero jogar mais vezes"

Apresentado no último dia do mercado de transferências, Bazoer cumpriu, finalmente, o objetivo de jogar pelo FC Porto. O médio alinhou com o Vila Real e o Lokomotiv e reclama por mais. "Estou muito feliz por ter jogado na Champions e podemos estar felizes com o resultado. Mas espero jogar mais vezes", revelou o holandês. "Estou a gostar muito do clube, onde fui muito bem recebido. Todos são bons uns com os outros e estou feliz por estar aqui", afirmou.