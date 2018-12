Bazoer continua a treinar com o FC Porto B

Aboubakar é a única baixa para receção ao Portimonense, na sexta-feira

O FC Porto realizou na tarde desta terça-feira mais uma sessão de trabalho no Olival para preparar o encontro de sexta-feira (20h30, no Estádio do Dragão) com o Portimonense, que abre a 12ª jornada do campeonato. No boletim clínico dos portistas continua a figurar apenas o nome de Aboubakar, que continua a realizar tratamento na sequência da intervenção cirúrgica a que foi submetido, no final de setembro, ao ligamento lateral interno do joelho esquerdo.

O avançado é a única baixa por lesão para o encontro com os algarvios, porém também Bazoer não entrará nas opções de Sérgio Conceição. O holandês continua a treinar com o FC Porto B enquanto aguarda pela conclusão do processo disciplinar que lhe foi instaurado por se ter atrasado na apresentação aos treinos após a última paragem para as seleções.

O FC Porto volta a treinar esta quarta-feira, às 18h00, no Olival, à porta fechada.