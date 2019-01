Atlético não larga Alex Telles: cinco jogos a ver, a cláusula e a sucessão

"Colchoneros" pretendem o lateral-esquerdo para a próxima época e O JOGO sabe que no sábado vão vê-lo pelo quinto encontro consecutivo.

O Atlético de Madrid fixou Alex Telles como alvo para a próxima época e tem seguido com toda a atenção as mais recentes exibições do lateral-esquerdo do FC Porto. Os "colchoneros" estiveram nos últimos quatro desafios dos azuis e brancos, frente a Sporting, Leixões, Chaves e Benfica e, sabe O JOGO, também reservaram um lugar na bancada do Municipal de Braga para acompanhar o brasileiro no sábado, na final da Taça da Liga.

O interesse do Atlético de Madrid no portista tem crescido de dia para dia e, ao que apuramos, já motivou a viagem de um alto responsável do clube presidido por Enrique Cerezo à Invicta para discutir o assunto com a sociedade liderada por Pinto da Costa. Da troca de impressões, que se terá realizado há duas semanas, resultou apenas uma conclusão: a porta de saída do Dragão neste mercado de transferências está fechada para qualquer jogador considerado importante por Sérgio Conceição, salvo o depósito do valor da respetiva cláusula de rescisão na conta bancária da SAD. No verão logo se verá...