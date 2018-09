"As pessoas anseiam por um FC Porto que esmague", sublinha Sérgio Conceição

Treinador do FC Porto falou do regresso do médio à competição após lesão

Importância de dar resposta após derrota: "Os jogos são todos importantes. Era fundamental entrar bem no jogo, fortes e fazer golos. A primeira meia hora foi de qualidade, com pressão forte, não deixámos o adversário fazer o que gosta, jogar com muita gente no corredor central. Conseguiu criar largura uma ou outra vez, por alguma fadiga da equipa e pela qualidade que o Moreirense tem. Na minha opinião vão amealhar muitos pontos fora de casa. Na segunda parte não fomos tão pressionantes e demos alguma iniciativa. Não me lembro de uma oportunidade de perigo. Tiveram uma dinâmica interessante, a espaços, mas tivemos o jogo controlado de uma forma que eu gostei num certo período. Não tanto num determinado tempo na segunda parte, mas o futebol é isto e há que dar mérito ao Moreirense. A vitória foi justa... penso que há um penálti claro. O árbitro assinalou bem, depois foi ver e achou que não era. Penso que era penálti. O resultado justo, com mais golos seria injusto para o Moreirense."

Momento Danilo: "É muito importante. Penso que houve dois ou três aspetos importantes neste jogo. Era importante ganhar - é admiração nacional quando não o fazemos. De vez em quando somos surpreendidos. O regresso de Danilo é importante para o grupo, é fundamental no que é o seu espírito, o espírito Porto, e na sua qualidade. Há que referir o golo do Marega, que esteve algum tempo afastado. Dentro do contexto, não podemos esquecer que o Máxi chegou mais tarde, o Herrera e o Corona chegaram mais tarde, Danilo começou agora, Aboubakar chegou mais tarde, Marega esteve este período fora. As pessoas anseiam por um FC Porto que esmague adversários, mas cada vez é mais Difícil. Hoje criámos dinâmicas que trabalhámos, sem sermos brilhantes, mas houve muito do que trabalhamos nessa primeira parte. É natural, por causa da qualidade do Moreirense, não fazermos uma exibição fantástica."

Gostou da resposta? "Com o V. Guimarães, não estava contente com a equipa mesmo na primeira parte. Hoje foi diferente. Há situações a melhorar, tenho consciência disso. Fizemos dois golos contra o Vitória, mas o que se passou nesse jogo não tem a ver com o jogo de hoje. Pausa no campeonato? É no momento que tem de ser. Temos jogadores nas seleções, não sei se sabem, mas o Militão foi convocado para o Brasil. Temos alguns jogadores novos que precisam de conhecer equipa, o clube, a cidade. É positiva esta paragem."

Entrada de Danilo na equipa: "Vamos começar a competir de três em três dias e todos os jogadores são importantes. Temos um plantel que nos dá garantias, na forma como jogamos nada muda. Depois depende do jogo, do momento. Danilo é uma solução mais importante para nós."