As parcelas da fatura do Estoril e o comprovativo da transferência bancária do FC Porto

FC Porto pagou 784 mil euros ao Estoril pelos direitos económicos de Carlos Eduardo, Licá e Tozé, estando quase metade relacionada com a transferência do médio brasileiro para o Al Hilal

O FC Porto pagou 784 mil euros ao Estoril e a polémica continua, tendo o caso sido enviado para Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, depois de a Procuradoria Geral da República ter recebido uma queixa anónima. Aberto o processo, será feita uma investigação, tendo de ser ouvidas testemunhas do FC Porto e do Estoril. Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, já negou que "a segunda parte do jogo com o Estoril tenha sido objeto de qualquer negócio", mostrando anteontem, no Porto Canal, dois documentos de uma transferência para o Estoril efetuada no dia 14 de fevereiro, uma semana antes da realização da segunda parte do jogo entre as duas equipas. Algumas parcelas, no entanto, estavam rasuradas.

Inclusive, ontem, a revista Sábado, no seu site, dava conta que o FC Porto recusou enviar o original da fatura do Estoril. Pois bem, O JOGO teve acesso a esses documentos e vale a pena discriminar essas parcelas, assim distribuídas: 50 por cento dos direitos económicos-cedência definitiva ao V. Guimarães do atleta Tozé - 190 mil euros; 20 por cento dos direitos económico-cedência definitiva ao Al Hilal do atleta Carlos Eduardo - 380 mil euros; 40 por cento dos direitos económico-cedência temporária ao V. Guimarães do atleta Licá - 95 mil euros; 40 por cento dos direitos económico-cedência definitiva ao Nottingham Forest do atleta Licá - 119 mil euros.

A fatura foi emitida pelo Estoril no dia 26 de outubro de 2017, chegou ao FC Porto no dia 2 de novembro, e foi paga no passado dia 14, altura em que os dragões tiveram liquidez financeira proveniente da receita de bilheteira do jogo com o Liverpool. Por outro lado, os dragões tinham até final deste mês para saldar todas as dívidas correntes para obter o licenciamento da UEFA.

Já os 180,320 euros de IVA foram saldados no dia 7 de novembro.