Nakajima no Museu do FC Porto

Contratado para substituir Brahimi, o japonês jogará preferencialmente na faixa esquerda, mas Conceição também o vê no meio

Um dia depois de ter pisado o relvado do Dragão para ser apresentado oficialmente como jogador do FC Porto para os próximo cinco anos, Nakajima esteve pela primeira vez no Olival para trabalhar com os novos companheiros. Hoje, tal como o restante plantel, vai gozar um dia de folga e amanhã começará a ter o contacto com as primeiras exigências de Sérgio Conceição.