FC Porto com quase quatro mil euros em multas

Jogo com o Braga, para o campeonato, valeu oito dias de suspensão a Sérgio Conceição, mas também mais três multas pecuniárias.

O Conselho de Disciplina do Federação Portuguesa de Futebol multou o FC Porto em 3768 euros na sequência do jogo com o Braga, realizado no sábado (3-2). Sérgio Conceição foi suspenso por oito dias - não poderá estar no banco no dérbi da Invicta, assim como (curiosamente) Lito Vidigal, treinador do Boavista - e multado duas vezes. Em 2869 devido ao incidente que levou à suspensão. "Aos quarenta e cinco minutos mais cinco de compensação (45+5') da segunda parte, o treinador do clube visitante, Futebol Clube do Porto, Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição, na sequência dos impropérios que estava a ser alvo por parte dos adeptos do clube visitado, Sporting Clube de Braga, Futebol, Sad, localizados na Bancada Poente Inferior, na retaguarda do banco de suplentes do clube visitante levantou-se em direção aos mesmos e preferiu a seguinte expressão: "Vou-te f..., Filhos da ...", como se pode der no mapa divulgado pela Liga de Clubes.

O treinador do FC Porto foi ainda multado em mais 287 euros por, uma vez mais, não ser "portador da braçadeira identificativa inerente à sua função durante todo o encontro", apesar de o Delegado da Liga, Rui Manhoso, ter tentado "junto do Delegado ao jogo da referida equipa que o treinador fosse portador da braçadeira, contudo, sem sucesso", explica o Conselho de Disciplina.

Finalmente, o clube terá de pagar 612 euros devido a um atraso de cinco minutos no chegada dos jogadores ao túnel de acesso ao relvado. "O intervalo teve a duração de 19 minutos devido à entrada tardia de ambas as equipas para à segunda parte. Não me foram dadas as razões, de ambos os lados, para o atraso".