As 17 voltas ao mundo de Pinto da Costa: quase dava para ir à Lua e voltar

No dia em que festeja 81 anos, O JOGO mostra-lhe por onde viajou o presidente portista. Os 700 mil quilómetros que fez quase davam para ir à Lua e voltar.

Pinto da Costa celebra esta sexta-feira 81 anos de uma vida em grande parte dedicada ao FC Porto e repleta de títulos. O líder com o mais longo mandato - o 14.º - à frente de um clube na história do futebol mundial deve ser também um dos cidadãos que mais milhas acumulou em viagens oficiais. O JOGO fez a recolha de todas as deslocações para jogos oficiais e ainda lhe acrescentou as visitas ao Canadá, Colômbia, Venezuela, Angola e Marrocos para lhe dar uma perspetiva diferente do que tem sido a presidência do aniversariante do dia.

Ao todo, são praticamente 700 mil quilómetros feitos ao estrangeiro em viagens de avião, com passagens por quase todos os continentes (falta a Oceânia). O número pode não impressionar muito dito assim, sem qualquer comparação, mas se dissermos que é suficiente para dar 17 voltas ao mundo já dá uma ideia do que Pinto da Costa "voou" e dos carimbos que foi acumulando no passaporte. Dava quase para ir à Lua - que dista 384 mil quilómetros da Terra - e voltar.